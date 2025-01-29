Ibrahim Ali Khan के ये शर्टलेस फोटोज देख मर मिटेंगी लड़कियां, करण जौहर ने किए शेयर
Pratibha Gaur
| Jan 29, 2025
करण जौहर ने इब्राहिम अली खान के शर्टलेस फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें वह बहुत ही हॉट लग रहे हैं.
इस तस्वीर में इब्राहिम अली खान बेड पर लेटकर पोज दे रहे हैं.
इस तस्वीर में इब्राहिम अली खान अपनी तीखी निगाहों से फैंस के होश उड़ा रहे हैं.
फोटो में इब्राहिम को बेयर चेस्ट देख लड़कियों का दिल पिघल गया है.
इस तस्वीर में इब्राहिम अली खान अपने 6 पैक्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं.
इस तस्वीर में इबाहिम अली खान स्वीमिंग पूल में एंजॉय करते दिख रहे हैं.
फोटो में वह अपनी टोन्ड बॉडी जमकर फ्लॉन्ट कर रहे हैं.
इस तस्वीर में इब्राहिम अली खान को देख लड़कियां आंहें भर रही हैं.
इस फोटो में इब्राहिम ड्रीमी लुक में बेहतरीन लग रहे हैं.
Next: 'बेबी नीचे जाकर...' देबिना बनर्जी ने याद की डिलीवरी की खौफनाक घटना
