पिया जी के सामने पहनें मौनी रॉय से इंस्पायर ये साड़ी, हो जाएंगे बावले

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 17, 2024

आप मौनी रॉय की तरह पिंक कलर की वेलवेट साड़ी पहन सकती हैं.

रेड साड़ी में आप पार्टी की जान लगेंगी.

इस तरह की व्हाइट साड़ी भी आप पर परफेक्ट लगेगी.

मौनी की तरह क्रीम कलर की साड़ी को भी आप पार्टी में पहन सकती हैं.

आप मौनी रॉय की तरह पार्टी में मोतियों से बना ब्लाउज साड़ी के साथ पहन सकती हैं.

स्लीवलेस ब्लैक साड़ी में भी आप बला की खूबसूरत लगेंगी.

आप पार्टी में व्हाइट साड़ी पहनकर सबसे अलग दिखेंगी.

मौनी रॉय की तरह ये ब्लैक साड़ी आप पर खूब खिलेगी.

आप मौनी रॉय की तरह इस तरह की साड़ी भी पार्टी में पहन सकती हैं.

