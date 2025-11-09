शादी पार्टी में दिखना है ग्लैमरस और रॉयल, तो ट्राई करें रकुल प्रीत सिंह की तरह ये साड़ी लुक
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 09, 2025
रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं
एक्ट्रेस ने कॉपर शिमरी साड़ी वियर की है, जिसमें उनका ग्लैमरस और एलिगेंट लुक फैंस का दिल चुरा रहा है.
रकुल ने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप और हेयर बन के साथ कंप्लीट किया है, जिसमें उनका रॉयल अंदाज निखर कर सामने आ रहा है.
उन्होंने हैवी जूलरी को अवॉयड किया और बड़े स्टड्स और फिंगर रिंग्स के इस लुक को पूरा किया है.
अगर आप भी किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहीं है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या पहने तो रकुल का यह लुक अपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
आप भी शिमरी सीक्वन्स वर्क की इस साड़ी को किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनकर खुद को रॉयल अंदाज में प्रिजेंट कर सकती हैं.
आप चाहें तो हेयर बन की जगह ओपन हेयर कर सकती हैं, और ठंड का मौसम आ गया है, तो वेलवेट का डार्क शेड में शॉल भी साड़ी के साथ ले सकती हैं.
तो यह न सिर्फ आपको सर्दी से बचाएगा बल्कि साड़ी के साथ पेयर कर आप ट्रेडिशन में मॉर्डन टच देकर खुद को बॉलीवुड डीवा की तरह ग्लैमरस दिखा सकती हैं.
Thanks For Reading!
