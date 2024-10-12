फेस्टिव सीजन पर खूब जचेंगे आलिया भट्ट के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, करें ट्राई
Pratibha Gaur
| Oct 12, 2024
आप फेस्टिव सीजन में इस तरह ब्लैक कलर की साड़ी कैरी कर सकती हैं.
ब्लू और येलो लहंगा भी आप पर खूब फबेगा
आलिया के इस येलो लहंगे में आप स्टाइलिश लगेंगी.
इस ऑफ शॉल्डर सिल्वर आउटफिट में बला की खूबसूरत लगेंगी.
आपके लिए आलिया का ये आउटफिट भी बेस्ट रहेगा.
फेस्टिव सीजन में आप इस तरह की ये ग्रीन फ्लोरल साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
इस ब्लैक लहंगे में आप हुस्न परी लगेंगी.
ब्लू लहंगा दिवाली के लिए बेस्ट रहेगा.
यह सिल्वर साड़ी भी आप पर खूब जंचेगी.
