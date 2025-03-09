IIFA Awards 2025: करीना की स्टाइल पर भारी पड़ी इस न्यू एक्ट्रेस की रॉयल एंट्री, लूट ली पूरी महफिल
Masummba Chaurasia
| Mar 09, 2025
IIFA Awards 2025 की शानदार शुरुआत जयपुर में हो चुकी है.
जहां बॉलीवुड सितारों की चमक-दमक देखने को मिल रही है.
करीना कपूर और कटरीना कैफ जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा.
वहीं इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल ने बटोरीं हैं.
नितांशी ने रेड कार्पेट पर गोल्डन साड़ी में जबरदस्त एंट्री की.
उनकी यह शाइनी सीक्विन साड़ी बेहद खूबसूरत थी, जिसमें हेवी बॉर्डर और क्लासिक डिजाइन था.
इस रॉयल साड़ी के साथ उन्होंने रेड वेलवेट ब्लाउज पहना, जिसकी स्वीटहार्ट नेकलाइन ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
हैवी लॉन्ग ईयररिंग्स और मिनिमल मेकअप के साथ उनका अंदाज और भी निखरा नजर आया.
अगर आप भी शादी या किसी फंक्शन में ऐसा स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो नितांशी की तरह गोल्डन साड़ी पहन सकती हैं.
