बला की खूबसूरत Shweta Tiwari जैसे दिखनी चाहती हैं ब्यूटीफुल? तो अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें ये 5 चीजें
Bollywood Staff
| Jan 08, 2025
Shweta Tiwari अब 44 साल की हो गई हैं. लेकिन देखने में अभी भी 21 साल की कुंवारी ही नजर आती हैं.
इसका सबसे बड़ा कारण है एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज.
आज हम आपको 5 ऐसी ही आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां के बारे में बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल श्वेता तिवारी वाला ग्लो देंगे.
ये 5 चीजें आपको कई हद तक जवां और स्वस्थ दिखने में मदद करते हैं.
शिलाजीत का उपयोग करने से उम्र बढ़ती है और बुढ़ापे के लक्षण दूर रहते हैं.
ब्राह्मी का सेवम बहुत फायदेमंद होता हैं.
दूध के साथ इसका पाउडर लेने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है.
आपको जवां रखने में केसर भी खूब असरदार है.
अश्वगंधा के उपयोग से इम्यूनिटी बढ़ती है.
तुलसी के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है.
