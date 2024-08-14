15 अगस्त के मौके पर इस तरीके से करें अपना मेकअप
| Aug 14, 2024
अपनी आंखों पर तिरंगे के तीन रंगों का इस्तेमाल कर आईशैडो लगाएं।
अपनी आंखों की पलकों पर तिरंगे के तीन रंगों से लाइनर का उपयोग करें।
लिप्स मेकअप के लिए तिरंगे के तीनों शेड के लिपस्टिक का इस्तेमाल करें।
गालों पर ग्रीन और ऑरेंज रंग के ब्लश का हल्का प्रयोग करें।
चेहरे के हाई पॉइंट्स पर सफेद हाइलाइटर लगाएं ताकि आपका चेहरा चमकदार लगे।
अपने नाखूनों पर ऑरेंज, व्हाइ और ग्रीन कलर से नेल आर्ट कर सकते हैं।
बालों के कुछ स्ट्रिक्स पर तिरंगे के तीन रंगों का उपयोग करें।
अपने चेहरे पर तिरंगे के रंग के वर्टिकल स्ट्राइप्स बना सकते हैं।
तिरंगे के रंगों को अपने मेकअप में शामिल करके आप अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान व्यक्त कर सकते हैं।
