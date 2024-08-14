Independence day के दिन ऑफिस में छाने के लिए कॉपी करें इन बॉलीवुड हसीनाओं का लुक

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

माधुरी दीक्षित जैसी ऑरेंज और ग्रीन कलर साड़ी पहन कर आप ऑफिस सेलब्रेशन में जा सकते हैं।

15 अगस्त में ऑफिस के लिए शिल्पा शेट्टी की ट्राई कलर साड़ी परफेक्ट च्वाइस है।

कैटरीना कैफ ने व्हाइट सूट के साथ ऑरेंज दुपट्टा कैरी किया हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस पर ऑफिस के लिए नुसरत भरूचा का व्हाइट पटियाला बेस्ट रहेगा।

सोनम कपूर इस ट्राई कलर साड़ी में बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं।

श्रद्धा कपूर की ऑरेंज साड़ी को आप 15 अगस्त के मौके पर ऑफिस में पहन सकती हैं।

काजोल ने अपनी ट्राई कलर सिल्क साड़ी के साथ हरे रंग का थ्री क्वार्टर स्लीव ब्लाउज पहना हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस पर आप सारा अली खान की तरह कंट्रास्ट आउटफिट कैरी कर सकती हैं।

आलिया भट्ट ने इस साड़ी लुक के साथ अपने बालों को गजरे से सजाया है।

