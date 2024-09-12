घरेलू नुस्खों से पाएं कोरियन गर्ल्स जैसी चमकती स्किन
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
आज के समय में लोगों को कोरियन स्किन केयर काफी पसंद आता है।
Source:
Bollywoodlife.com
तो चलिए आज आपको हम इंडियन तरीके से कोरियन स्किन केयर टिप्स देते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
चेहरे पर ग्लो लाने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए।
Source:
Bollywoodlife.com
फर्मेंट चावल का इस्तेमाल करने से डैमेज स्किन से छुटकारा मिलता है।
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन ग्लास स्किन के लिए चेहरे पर दही और शहद का मास्क लगाएं।
Source:
Bollywoodlife.com
ग्रीन टी टोनर भी कोरियन ग्लास स्किन पाने में मददगार हो सकता है।
Source:
Bollywoodlife.com
सोने से पहले फेसवाश करके स्किन पर एलोवेरा जेल अप्लाई करें।
Source:
Bollywoodlife.com
स्किन की नमी बनाए रखने के लिए नारियल तेल से स्किन की मालिश करें।
Source:
Bollywoodlife.com
ग्लोइंग स्किन के लिए आपको अपनी बैलेंस डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भारत की सच्ची घटना पर बनी इन मूवीज को देख खौल उठेगा खून
अगली वेब स्टोरी देखें.