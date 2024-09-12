घरेलू नुस्खों से पाएं कोरियन गर्ल्स जैसी चमकती स्किन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

आज के समय में लोगों को कोरियन स्किन केयर काफी पसंद आता है।

तो चलिए आज आपको हम इंडियन तरीके से कोरियन स्किन केयर टिप्स देते हैं।

चेहरे पर ग्लो लाने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए।

फर्मेंट चावल का इस्तेमाल करने से डैमेज स्किन से छुटकारा मिलता है।

कोरियन ग्लास स्किन के लिए चेहरे पर दही और शहद का मास्क लगाएं।

ग्रीन टी टोनर भी कोरियन ग्लास स्किन पाने में मददगार हो सकता है।

सोने से पहले फेसवाश करके स्किन पर एलोवेरा जेल अप्लाई करें।

स्किन की नमी बनाए रखने के लिए नारियल तेल से स्किन की मालिश करें।

ग्लोइंग स्किन के लिए आपको अपनी बैलेंस डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए।

