वेडिंग सीजन में ईशा अंबानी के ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें आइडिया, दिखेंगी WOW
Ankita Kumari
| Nov 18, 2024
नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की लाडली ईशा अंबानी काफी स्टाइलिश हैं.
साड़ियों के साथ-साथ ईशा अंबानी के ब्लाउज डिजाइन भी बहुत यूनिक होते हैं.
वेडिंग सीजन में आप ईशा अंबानी के डिजाइनर ब्लाउज को ट्राई कर सकती हैं.
ईशा अंबानी के इस ब्लाउज डिजाइन को आप शादी के किसी भी फंक्शन में कॉपी कर सकती हैं.
ईशा अंबानी का डीप नेक ब्लाउज डिजाइन वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट रहेगा.
स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन में ईशा अंबानी को देखते ही बन रहा है.
ईशा अंबानी के हाफ स्लीव ब्लाउज को आप लहंगे के साथ पेयर कर सकती हैं.
पैडेड ब्लाउज डिजाइन में ईशा अंबानी बला की खूबसूरत लग रही हैं.
ईशा अंबानी का ऑफ शोल्डर ब्लाउज डिजाइन शादी फंक्शन के लिए परफेक्ट रहेगा.
