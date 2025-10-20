दीवाली के परफेक्ट हैं ईशा मालवीय के ये एथनिक लुक्स, कम बजट में पाएं ट्रेंडी स्टाइल
Sadhna Mishra
| Oct 19, 2025
टीवी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा मालवीय अपने शानदार एथनिक वॉर्डरोब को लेकर सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं.
उनके हर एथनिक आउटफिट में पारंपरिक रंग और मॉडर्न टच का कमाल का मेल देखने को मिलता है.
लहंगे से लेकर साड़ी तक, ईशा का हर लुक उनकी खूबसूरती और ग्रेस को दोगुना कर देता है.
आउटफिट्स में उनके रंगों का चयन और डिजाइन पैटर्न इतना आकर्षक होता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.
ईशा की ज्वेलरी और एक्सेसरीज का सेलेक्शन हमेशा आउटफिट को परफेक्ट फिनिश देता है.
उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हर बार उनके एथनिक लुक को और भी खास बना देता है.
अगर आप भी फेस्टिव या वेडिंग सीजन में अलग दिखना चाहती हैं, तो ईशा के इन लुक्स से इंस्पिरेशन जरूर लें.
