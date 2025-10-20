दीवाली के परफेक्ट हैं ईशा मालवीय के ये एथनिक लुक्स, कम बजट में पाएं ट्रेंडी स्टाइल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2025

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल ईशा मालवीय अपने शानदार एथनिक वॉर्डरोब को लेकर सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उनके हर एथनिक आउटफिट में पारंपरिक रंग और मॉडर्न टच का कमाल का मेल देखने को मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

लहंगे से लेकर साड़ी तक, ईशा का हर लुक उनकी खूबसूरती और ग्रेस को दोगुना कर देता है.

Source: Bollywoodlife.com

आउटफिट्स में उनके रंगों का चयन और डिजाइन पैटर्न इतना आकर्षक होता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

ईशा की ज्वेलरी और एक्सेसरीज का सेलेक्शन हमेशा आउटफिट को परफेक्ट फिनिश देता है.

Source: Bollywoodlife.com

उनका मेकअप और हेयरस्टाइल हर बार उनके एथनिक लुक को और भी खास बना देता है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी फेस्टिव या वेडिंग सीजन में अलग दिखना चाहती हैं, तो ईशा के इन लुक्स से इंस्पिरेशन जरूर लें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस दिवाली हर पार्टी में होगा आपका ही जलवा, अगर पहन ली संजीदा शेख की तरह ये साड़ी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.