WPL: जैकलीन फर्नांडिस ने रिवीलिंग ड्रेस पहन फैंस को किया मदहोश
Shashikant Mishra
| Jan 09, 2026
महिला क्रिकेट टीम के वूमेन प्रीमियर लीग 2026 का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है.
वूमेन प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में जैकलीन फर्नांडिस नजर आईं.
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
जैकलीन फर्नांडिस का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
जैकलीन फर्नांडिस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी तस्वीरों को पंसद करने के साथ कमेंट कर रहे हैं.
