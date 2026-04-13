जान्हवी कपूर ने पार की बोल्डनेस की हदें, बैकलेस आउटफिट में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 13, 2026
जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेद्दी' को लेकर चर्चा में हैं.
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हालांकि, एक्ट्रेस सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
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हाल ही में जान्हवी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बोल्ड फोटोज शेयर की है, जिसे देखकर फैंस के पसीने छूट रहे हैं.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट बैकलेस ड्रेस में अपनी कातिल अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.
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जान्हवी कपूर ने इस ड्रेस में एक से बढ़ एक सिजलिंग पोज दिए हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं.
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जान्हवी ने इन फोटोज में अपना कर्वी फिगर परफेक्टील फ्लॉन्ट किया है और उनकी हर अदा उनके चाहने वालों को पसंद आ रही है.
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आपको बता दें कि, 'पेद्दी' में एक्ट्रेस साउथ सुपरस्टार राम चरण के साथ नजर आएंगी.
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