क्रिसमस पार्टी के लिए बेस्ट हैं जाह्नवी कपूर के स्टाइलिश आउटफिट
Shashikant Mishra
| Dec 15, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक्टिंग के साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी काफी चर्चित हैं.
जाह्नवी कपूर अक्सर अलग-अलग आउटफिट में अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
जाह्नवी कपूर इंडियन ड्रेस से लेकर वेस्टर्न आउटफिट पहनकर कहर ढा देती हैं.
जाह्नवी कपूर कपूर के फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं.
जाह्नवी कपूर का अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है और वह प्यारे रिएक्शन देते हैं.
जाह्नवी कपूर की इन आउटफिट से फीमेल फैंस क्रिसमस पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
एक्ट्रेस की तरह स्टाइलिश ड्रेस पहनने पर उनकी फीमेल फैंस पार्टी की जान बन जाएंगी.
