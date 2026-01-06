जाह्नवी कपूर ने फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस में फ्लॉन्ट किए टोन्ड लेग्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी एक्टिंग के साथ ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.

जाह्नवी कपूर हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं और उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.

जाह्नवी कपूर ने कैमरे के सामने फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस में एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाईं.

एक्ट्रेस ने शॉर्ट ड्रेस में अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.

जाह्नवी कपूर की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

जाह्नवी कपूर की फोटोज को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.

जाह्नवी कपूर की फीमेल फैंस उनकी इस ड्रेस से पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.

