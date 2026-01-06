जाह्नवी कपूर ने फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस में फ्लॉन्ट किए टोन्ड लेग्स
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी एक्टिंग के साथ ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं और उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर ने कैमरे के सामने फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस में एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने शॉर्ट ड्रेस में अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर की फोटोज को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर की फीमेल फैंस उनकी इस ड्रेस से पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'द राजा साब' एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरें देख फैंस का धड़का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.