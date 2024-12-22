क्रिसमस के लिए बेस्ट है जाह्नवी कपूर का यह लुक, लगेंगी पार्टी का जान

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 22, 2024

क्रिसमस की धूम पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है.

हर कोई इस फेस्टिवल के लिए काफी एक्साइटेड है.

ऐसे में अगर आप क्रिसमस की पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो जाह्नवी कपूर का यह लुक ट्राई कर सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह शिमरी और ग्लोइंग आउटफिट क्रिसमस ईव पर पहन सकती हैं, जिसमें आप जबरदस्त लगेंगी.

यह ऑफ शॉल्डर शॉर्ट आउटफिट पार्टी में आपके लुक में चार चांद लगा देगा.

इस आउटफिट के साथ आप अपने बालों को खुला रख सकती हैं.

आप जाह्नवी की तरह इस आउटफिट के साथ न्यूड मेकअप कर सकती हैं.

हालांकि मिनिमल ज्वैलरी के साथ यह आउटफिट आपकेलुक को पूरा तरह से परफेक्ट लुक देगा.

बता दें कि जाह्नवी कपूर अपने फैशन स्टेटमेंट से लोगों के होश उड़ा देती हैं.

