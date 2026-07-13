जाह्नवी कपूर ने रेड-ब्लैक लहंगे में दिखाईं अदाएं, फैंस हुए मदहोश
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jul 13, 2026
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर की शादी में पहुंची थीं. उन्होंने शादी में लहंगा पहना हुआ था.
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जाह्नवी कपूर ने रेड और ब्लैक कलर के इसी लहंगे में अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
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जाह्नवी कपूर के इस लहंगे में काफी कारीगरी की गई है. एक्ट्रेस के इस लहंगे पर आपकी निगाहें टिकने वाली हैं.
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एक्ट्रेस का लुक एकदम रॉयल लग रहा है. उनके इस लहंगे की कीमत डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है.
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जाह्नवी कपूर ने अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं.
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एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और पसंद की जा रही हैं.
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जाह्नवी कपूर का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस मदहोश हो रहे हैं.
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