इन एक्ट्रेसेस से लें दिवाली पर आउटफिट आइडियाज

Oct 28, 2024

दिवाली पर आप जाह्नवी कपूर की तरह शिमरी साड़ी वियर कर सकते हैं.

डायना पेंटी की तरह आप रेड साड़ी पहन सकती हैं.

जाह्नवी कपूर की तरह आप पिंक कलर का लहंगा पहन सकती हैं.

कटरीना कैफ की तरह आप रेड कलर का लहंगा भी दिवाली पार्टी में पहन सकती हैं.

येलो और पर्पल कलर का लहंगा भी इस मौके पर पहन सकती हैं.

सुहाना खान की तरह आप भी यह रेड कलर की साड़ी पहन सकती हैं.

अनुष्का शर्मा की तरह आप मल्टीकलर लहंगा दिवाली पार्टी में पहन सकती हैं.

आप पर कियारा आडवाणी की तरह यह ऑरेंज लहंगा भी खूब फबेगा.

कियारा के इस लुक को भी आप दिवाली पार्टी के लिए ट्राई कर सकती हैं.

