डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की साड़ियों के हैं शौकीन, तो इस शादी सीजन पर कॉपी करें ये आइडियाज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 27, 2024
नीता अंबानी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की फैन हैं. वो हर फंक्शन में इन्हीं के डिजाइन्स पहनती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी कपूर भी आजकल मनीष मल्होत्रा की काफी साड़ियां पहन रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीष मल्होत्रा की पार्टी में कृति सेनाॅन ने येलो साड़ी पर पर्ल ब्लाउज को पहन क्या खूब कहर ढाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कियारा अडवाणी ने पार्टी में मनीष मल्होत्रा की इस साड़ी को एक अलग ही अंदाज से पहना था.
Source:
Bollywoodlife.com
सनाया मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरती और मनीष मल्होत्रा की स्टाइलिश साड़ी से फैंस का दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अनन्या पांडे अक्सर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन्स में दिखती हैं मगर ये साड़ी उन पर क्या खूब जच रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
शोभिता धूलिपाला ने भी अपनी पार्टीज के लिए मनीष मल्होत्रा की डिजाइन्स को चुना है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीष मल्होत्रा की इस सिंपल बट ब्यूटीफुल साड़ी को जाह्नवी कपूर ने एलिगेंट तरीके से कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा इस साड़ी में अपनी सुंदरता के साथ -साथ कूल वाइब को एंजॉय करती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्यूटीफुल सोनाली बेंद्रे इस साड़ी में रॉयल लुक को कैरी करते दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीष मल्होत्रा की इस शिमरी ब्लैक साड़ी में शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान गजब की लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हर दिवाली बोरिंग साड़ी पहनकर थक चुकी हैं, ट्राई करें ये स्टाइलिश आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.