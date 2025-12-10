न्यू ईयर पार्टी में मचाना है तहलका? जान्हवी कपूर के इन लुक्स को करें कॉपी, जल जाएंगी सखियां!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 10, 2025

जाहन्वी कपूर का स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा टॉप ट्रेंड में रहता है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी ग्लैम इवेंट या न्यू ईयर पार्टी में सखियों को जलाना चाहती हैं, तो उनके आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्लासी और मॉडर्न नाइट आउट के लिए ये ब्लैक ड्रेस विद मेटैलिक नेट टच एकदम परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

जान्हवी कपूर के इस सिल्वर शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस को ट्राई कर सकती हैं, जो रेड कार्पेट लुक देता है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहती हैं, तो जान्हवी की रेड लेस ड्रेस परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो ये मिनिमल व्हाइट ड्रेस से आइडिया लें.

Source: Bollywoodlife.com

रॉयल और एलिगेंट फील के लिए जान्हवी की तरह ये डीप रेड वेलवेट ड्रेस पहनें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'बिग बॉस 19' की रनर अप फरहाना भट्ट सलवार सूट में ढाती हैं कहर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.