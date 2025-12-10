न्यू ईयर पार्टी में मचाना है तहलका? जान्हवी कपूर के इन लुक्स को करें कॉपी, जल जाएंगी सखियां!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2025
जाहन्वी कपूर का स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा टॉप ट्रेंड में रहता है.
अगर आप भी ग्लैम इवेंट या न्यू ईयर पार्टी में सखियों को जलाना चाहती हैं, तो उनके आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
क्लासी और मॉडर्न नाइट आउट के लिए ये ब्लैक ड्रेस विद मेटैलिक नेट टच एकदम परफेक्ट है.
जान्हवी कपूर के इस सिल्वर शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस को ट्राई कर सकती हैं, जो रेड कार्पेट लुक देता है.
अगर आप ग्लैमरस और सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहती हैं, तो जान्हवी की रेड लेस ड्रेस परफेक्ट है.
अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो ये मिनिमल व्हाइट ड्रेस से आइडिया लें.
रॉयल और एलिगेंट फील के लिए जान्हवी की तरह ये डीप रेड वेलवेट ड्रेस पहनें.
