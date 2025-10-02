दिवाली पार्टी के लिए जन्नत जुबैर से लें ट्रेडिशनल ड्रेस आइडिया, हद से ज्यादा बढ़ जाएगी खूबसूरती
Shreya Pandey
| Oct 02, 2025
जन्नत जुबैर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह दिवाली पर खूबसूरत और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकती हैं.
आप दिवाली पर ऑफ व्हाइट सूट कैरी कर सकती हैं.
आप दिवाली पर लहंगा भी पहन सकती हैं.
आप दिवाली पर पीले रंग का अनारकली सूट पहन सकती हैं.
दिवाली पर हसीन लगने के लिए आप वॉयलेट कलर का सूट भी कैरी कर सकती हैं.
दिवाली पर आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
