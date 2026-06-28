रिवीलिंग आउटफिट में कहर ढाती हैं जैस्मिन भसीन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 28, 2026

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने 28 जून यानी आज अपना 36वां जन्मदिन मनाया है.

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जैस्मिन भसीन अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

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जैस्मिन भसीन सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.

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जैस्मिन भसीन की फोटोज में उनका हद से ज्यादा ग्लैमरस अवतार नजर आता है.

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जैस्मिन भसीन रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना लेती हैं.

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एक्ट्रेस की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं.

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फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की अदाओं पर जमकर प्यार लुटाते हैं.

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