वेडिंग फंक्शन के लिए काजोल की खूबसूरत साड़ियां, 50 की उम्र में भी लगेंगी गॉर्जियस
Shreya Pandey
| May 13, 2025
काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं. ये कई दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.
एक्ट्रेस ने कई शानदार फिल्में भी की हैं. इनकी फिल्मों ने बहुत शानदार कमाई की है.
काजोल का फैशन सेंस भी बहुत कमाल का है. आप वेडिंग में इनकी तरह साड़ियां पहन सकती हैं.
शादियों में आप रॉयल लुक के लिए रेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप शादियों में एक्ट्रेस की तरह पिंक साड़ी पहन सकती हैं.
शादियों में आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
शादियों में बोल्ड लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
