काजोल की बेटी के खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेसेस, पार्टी-फंक्शन के लिए हैं सबसे परफेक्ट
Shreya Pandey
| Apr 11, 2025
काजोल और अजय देवगन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं. इन दोनों ने कई फिल्में की हैं.
काजोल की तरह की उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत हैं. ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
इस फोटो में नीसा ने मरून कलर का कढ़ाई वाला लहंगा पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं.
लाइट पिंक ड्रेस में भी एक्ट्रेस बेहद हसीन नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस इसमें बहुत हॉट लग रहीं हैं.
जरी वाले लहंगे में निशा बहुत खूबसूरत और डिसेंट नजर आ रहीं हैं. ऐसा आप भी शादियों में पहन सकती हैं.
शादियों में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप नीसा की तरह आप भी रेड लहंगा पहन सकती हैं. इस ड्रेस में सब आपको ही देखते रहेंगे.
पार्टी में हॉट लुक के लिए आप इस तरह का ब्लाउज और लहंगा पहन सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत लुक देगा.
