काजोल की बेटी के खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेसेस, पार्टी-फंक्शन के लिए हैं सबसे परफेक्ट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 11, 2025

काजोल और अजय देवगन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं. इन दोनों ने कई फिल्में की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

काजोल की तरह की उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत हैं. ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में नीसा ने मरून कलर का कढ़ाई वाला लहंगा पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लाइट पिंक ड्रेस में भी एक्ट्रेस बेहद हसीन नजर आ रहीं हैं. एक्ट्रेस इसमें बहुत हॉट लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जरी वाले लहंगे में निशा बहुत खूबसूरत और डिसेंट नजर आ रहीं हैं. ऐसा आप भी शादियों में पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप नीसा की तरह आप भी रेड लहंगा पहन सकती हैं. इस ड्रेस में सब आपको ही देखते रहेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

पार्टी में हॉट लुक के लिए आप इस तरह का ब्लाउज और लहंगा पहन सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बोल्ड अंदाज के लिए पॉपुलर सोफिया अंसारी सूट में लगती हैं कमाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.