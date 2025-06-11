काजोल की बेटी की इन तस्वीरों को देख हो जाएंगे दीवाने, हर लुक में लगती हैं प्यारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 11, 2025
नीसा देवगन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत स्टारकिड्स में एक हैं.
नीसा का खूबसूरत लुक सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है.
नीसा एकदम अपनी मां काजोल की तरह ही प्यारी लगती हैं.
इस फोटो में नीसा ने रेड कलर का लहंगा पहना है. इसमें वो अभूत सुंदर लग रहीं हैं.
पीले लहंगे में भी एक्ट्रेस हद से ज्यादा डिसेंट लग रहीं हैं.
इसमें भी नीसा लहंगे में नजर आ रहीं हैं. इसमें वो बहुत बोल्ड लग रहीं हैं.
इस लहंगे में भी नीसा क्यूट और मासूम लग रहीं हैं.
