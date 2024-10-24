फेस्टिवल में ट्राई कर सकती हैं कंगना रनौत के ये इंडियन आउटफिट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2024

कंगना रनौत की तरह सलवार सूट ट्राई किया जा सकता है.

कंगना रनौत के जैसी साड़ी आप पर खूब अच्छी लगेगी.

कंगना रनौत का ब्लैक कलर का सूट आपको फेस्टिवल में चमका देगा.

कंगना रनौत के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक सूट है.

कंगना रनौत के जैसे लहंगा भी ट्राई किया जा सकता है.

कंगना रनौत अलग-अलग तरह के लहंगा पहने नजर आती हैं.

कंगना रनौत की तरह साड़ी पहनने पर आप पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.

कंगना रनौत के इस फ्रॉक सूट को पहना जा सकता है.

