कंगना रनौत की साड़ी वाली इन तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 28, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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कंगना रनौत कई बार साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और अपनी तस्वीरें दिखाती हैं.
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एक्ट्रेस अलग-अलग तरह की साड़ी पहनती हैं और एक से बढ़कर एक पोज देती हैं.
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एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं.
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कंगना रनौत का साड़ी में प्यारा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है.
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कंगना रनौत के फैंस उनके अंदाज को पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट करते हैं.
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एक्ट्रेस कंगना की साड़ी वाली इन फोटोज उनके तमाम चाहने वाले फैंस दिल जीतने वाली हैं.
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