कंगना शर्मा ने साड़ी पहनकर समंदर किनारे की अठखेलियां

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 03, 2026

एक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज के लिए काफी मशहूर हैं.

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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कंगना शर्मा अक्सर अपनी झलक दिखाती रहती हैं.

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कंगना शर्मा ने अब समंदर किनारे अठखेलियां कर फैंस का ध्यान खींचा है.

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एक्ट्रेस कंगना शर्मा ने साड़ी पहनकर एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज दिए हैं.

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एक्ट्रेस की ये नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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कंगना का काातिलना अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस घायल हो रहे हैं.

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फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस कंगना शर्मा पर जमकर प्यार भी लुटा रहे हैं.

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