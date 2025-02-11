कर्वी फिगर के लिए करीना कपूर खाती हैं ये एक देसी... एक्ट्रेस ने किया फिटनेस का खुलासा
Sadhna Mishra
| Feb 11, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी खूबसूरती के अलावा अपने फिटनेस के लिए खूब जानी जाती हैं.
उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि वह 44 साल की हैं और दो बच्चों की मां हैं.
ऐसे में अगर 40 प्लस लेडीज खुद को एक्ट्रेस की तरह फिट रखना चाहती हैं, तो उन्हें करीना का फिटनेस फंडा फॉलो करना चाहिए.
करीना कपूर ने खुद ही अपनी फिटनेस सीक्रेट से पर्दा उठाया है.
एक्ट्रेस ने बताया था कि वह रेगुलर वर्कआउट और योगा करती हैं.
एक्ट्रेस अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल और एनर्जेटिक बनाने के लिए सेतुबंधासन करती है, जिसे आप भी आसानी से कर सकती हैं.
वहीं अगर आप एक्ट्रेस की तरह कर्वी फिगर चाहती हैं, तो आपको उनकी तरह ही 1 देसी चीज खानी पड़ेगी.
दरअसल, एक्ट्रेस खुद को फिट रखने और कर्वी फिगर के लिए खिचड़ी खाती हैं.
बता दें खिचड़ी खाने से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है.
अगर आपको भी एक्ट्रेस की तरह फिटनेस चाहिए तो उन्हें इस फिटनेस फंडा टिप्स को फॉलो करना चाहिए.
