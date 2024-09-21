हार्ट बीट तेज कर देंगे करीना कपूर के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

बॉलीवुड डीवा करीना कपूर का आज यानी 21 सितंबर को जन्मदिन है।

Source: Bollywoodlife.com

इस मौके पर आइए आपको करीना कपूर के कुछ स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन दिखाते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आप लहंगे के साथ करीना की तरह फुल स्लीव ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर का हॉटर नेक ब्लाउज डिजाइन काफी स्टाइलिश लग रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

आप अपने ब्लाउज डिजाइन में करीना की तरह बैक स्टाइल करवा सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर का बोट नेक ब्लाउज डिजाइन साड़ी के साथ बेस्ट रहेगा।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर का डीप नेक ब्लाउज डिजाइन लहंगे के साथ पहना जा सकता है।

Source: Bollywoodlife.com

लाइट वेट साड़ी के साथ आप करीना कपूर का स्लीव लेस ब्लाउज सिल्वा सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

करीना के पैडेड ब्लाउज को आप किसी भी फंक्शन में पहन सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

