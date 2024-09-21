हार्ट बीट तेज कर देंगे करीना कपूर के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन
Ankita Kumari
| Sep 21, 2024
बॉलीवुड डीवा करीना कपूर का आज यानी 21 सितंबर को जन्मदिन है।
इस मौके पर आइए आपको करीना कपूर के कुछ स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन दिखाते हैं।
आप लहंगे के साथ करीना की तरह फुल स्लीव ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं।
करीना कपूर का हॉटर नेक ब्लाउज डिजाइन काफी स्टाइलिश लग रहा है।
आप अपने ब्लाउज डिजाइन में करीना की तरह बैक स्टाइल करवा सकती हैं।
करीना कपूर का बोट नेक ब्लाउज डिजाइन साड़ी के साथ बेस्ट रहेगा।
करीना कपूर का डीप नेक ब्लाउज डिजाइन लहंगे के साथ पहना जा सकता है।
लाइट वेट साड़ी के साथ आप करीना कपूर का स्लीव लेस ब्लाउज सिल्वा सकती हैं।
करीना के पैडेड ब्लाउज को आप किसी भी फंक्शन में पहन सकती हैं।
