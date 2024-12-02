दोस्त की शादी में Kareena Kapoor की इस साड़ी को पहने, दूल्हा भी कर बैठेगा तारीफ

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 02, 2024

44 साल की करीना कपूर आज भी फैशन में हर किसी को मात देती हैं.

करीना कपूर की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वह सिल्वर सीक्वेंस साड़ी में कहर ढा रही हैं.

एक्ट्रेस ने ये साड़ी फिल्म फेयर ओटीटी अवॉर्ड नाइट में पहनी, जिसमें वह कमाल की लगीं.

करीना की ये साड़ी किसी खास दोस्त की शादी के लिए एकदम परफेक्ट च्वाइस है.

इस सीक्वेंस साड़ी को आप आसानी से कैरी कर सकती हैं.

करीना की तरह ही इस साड़ी को सिंपल बन और सिंपल मेकअप के साथ कैरी करें.

सोशल मीडिया पर करीना के लुक की तारीफ काफी ज्यादा हो रही है.

अगर आप शादी में ये साड़ी पहनते हैं, तो लोग आपको देखते रह जाएंगे.

