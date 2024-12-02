दोस्त की शादी में Kareena Kapoor की इस साड़ी को पहने, दूल्हा भी कर बैठेगा तारीफ
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 02, 2024
44 साल की करीना कपूर आज भी फैशन में हर किसी को मात देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर की कुछ फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वह सिल्वर सीक्वेंस साड़ी में कहर ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने ये साड़ी फिल्म फेयर ओटीटी अवॉर्ड नाइट में पहनी, जिसमें वह कमाल की लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना की ये साड़ी किसी खास दोस्त की शादी के लिए एकदम परफेक्ट च्वाइस है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीक्वेंस साड़ी को आप आसानी से कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना की तरह ही इस साड़ी को सिंपल बन और सिंपल मेकअप के साथ कैरी करें.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर करीना के लुक की तारीफ काफी ज्यादा हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप शादी में ये साड़ी पहनते हैं, तो लोग आपको देखते रह जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 14 की उम्र में हुआ यौन शोषण, करना चाहती थी सुसाइड, बड़ी दर्दनाक है इस Star Kid की कहानी
अगली वेब स्टोरी देखें.