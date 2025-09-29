डांडिया नाइट पर चाहिए लड़कों की अटेंशन, तो करिश्मा तन्ना का घाघरा चोली लुक करें कॉपी

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 28, 2025

इन दिनों नवरात्रि और गरबा पार्टी की धूम है. ऐसे में एक्ट्रेसेस इस थीम पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं.

करिश्मा तन्ना ने भी अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं, जो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रही हैं.

इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने खासतौर पर नवरात्रि के मौके पर चुना.

करिश्मा ने ग्रीन और पिंक कॉम्बिनशन वाले खूबसूरत घाघरा चोली को पहनकर सबका दिल जीत लिया.

इन फोटोज में एक्ट्रेस कई पोज देती दिखाई दी. जिनपर फैंस लगातार लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

इस लुक को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'चनिया चोली' जो नवरात्रि वाइब्स को खास बना रहा है.

अगर आप भी डांडिया नाइट में सबकी अटेंशन पानी चाहती हैं, तो करिश्मा के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.

