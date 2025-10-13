ऑफिस की दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है करिश्मा तन्ना का ये सूट डिजाइन, ले सकते हैं इंस्पिरेशन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 12, 2025
इस महीने देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और लोग इसकी तैयारियों में जुट चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं टीवी की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने भी फेस्टिव सीजन की शुरुआत अपने स्टाइलिश अंदाज में की है.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा ने कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में वह ग्रीन और गोल्डन कलर की आउटफिट में बेहद स्टनिंग लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'दिवाली नाइट, मेरा पसंदीदा त्योहार आने वाला है.'
Source:
Bollywoodlife.com
उनका यह एलीगेंट और फेस्टिव लुक देखकर फैंस जमकर करिश्मा की तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा का यह लुक न सिर्फ दिवाली के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है बल्कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पार्टी में धड़काना है लड़कों का दिल, रिक्रिएट करें अवनीत कौर का ये लहंगा डिजाइन
अगली वेब स्टोरी देखें.