करिश्मा कपूर ये 8 हेयर स्टाइल करें कैरी, जमानेभर की निगाहें आप जाएंगी टिक
Sadhna Mishra
| Jan 22, 2025
फैशन और स्टाइल के मामले में करिश्मा कपूर आज के जमाने की हसीनाओं को मात देती हैं.
उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता की वह दो बच्चों की मां हैं.
अगर आप भी करिश्मा की तरह लड़कों को अपना दीवाना बनाना चाहती है, तो उनके कुछ हेयरस्टाइल देखें.
वेस्टर्न ड्रेस के साथ न्यू हेयरस्टाइल करना हैं, तो लोलो की तरह ये वन साइड ओपन वाला लुक बेस्ट रहेगा.
सूट-साड़ी पर लोगों की तरह यह ब्रेड वाला हेयरस्टाइल बनाएं.
साड़ी के साथ आप ये माथा पट्टी वाला जूड़ा हेयरस्टाइल कर सकते हैं. यह स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है.
पार्टी में मॉर्डन दिखना है, तो लोलो सी स्लीक पोनी चुन सकती हैं. इस बनाने के लिए बालों को स्ट्रेट करना होगा.
सिंपल ब्रेड हेयर भी बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है.
अगर आप ट्रेडिशनल लुक में कहर ढाना चाहती है, तो लो जूड़ा हेयर स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
