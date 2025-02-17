पार्टी में जरूर ट्राई करें करिश्मा कपूर की ये खूबसूरत साड़ियां, 45 की उम्र में दिखेगा नूर

पार्टी में जरूर ट्राई करें करिश्मा कपूर की ये खूबसूरत साड़ियां, 45 की उम्र में दिखेगा नूर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 17, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं. एक्टिंग के साथ-साथ ये खूबसूरती के लिए भी फेमस हैं.
करिश्मा कपूर अपनी फैशन सेंस और स्टाइलिश ड्रेस के लिए भी फेमस हैं. आप पार्टी में इनके क्लेक्शन को ट्राई कर सकती हैं.
करिश्मा की तरह आप ‘नेट साड़ी’ पहन सकती हैं. ये देखने में बहुत सुंदर लगता है.
‘शाइनी साड़ी’ को आप किसी भी पार्टी में पहन सकती हैं. इसमें आपका लुक निखर के सामने आएगा.
‘बनारसी साड़ी’ हमेशा ट्रेंड में रहता है. साथ में यह गॉर्जियस लुक भी देता है.
खूबसूरत लगने के लिए आप ‘सिल्क साड़ी’ भी कैरी कर सकती हैं. यह सुंदरता में चार चांद लगाएगा.
‘कांजीवरम’ साड़ी बेहद प्यारा लुक देता है. इसे आप वेडिंग पार्टी में कैरी कर सकती हैं.
हॉट लगने के लिए आप करिश्मा की तरह ‘ब्लैक सिक्विन’ साड़ी भी पहन सकती हैं.
