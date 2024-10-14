करवा चौथ में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए थाम लें कोरियन स्किन केयर का हाथ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2024
इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
करवा चौथ पर आप कुछ कोरियन टिप्स को फॉलो करके अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन महिलाएं वाटर बेस फेसवॉश का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन महिलाएं नींबू पानी का खूब इस्तेमाल करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
धूप में जाने से पहले कोरियन महिलाएं सनस्क्रीन लगती हैं, जो उनकी त्वचा को बचाता है और एजिंग को रोकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन महिलाएं नियमित रूप से फेस मास्क लगाती हैं, जिससे उनकी त्वचा की रेडियेंस बनी रहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन महिलाएं अपने चेहरे को साफ करने के बाद अपनी स्किन मॉइश्चराइज जरूर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन महिलाओं की तरह आप भी अपने स्किन पर डे और नाईट क्रीम का प्रयोग करिए.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन एक्ट्रेस की खूबसूरती पर पड़ा कैंसर का बुरा असर
अगली वेब स्टोरी देखें.