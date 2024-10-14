करवा चौथ में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए थाम लें कोरियन स्किन केयर का हाथ

Ankita Kumari | Oct 14, 2024

इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

करवा चौथ पर आप कुछ कोरियन टिप्स को फॉलो करके अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकती हैं.

कोरियन महिलाएं वाटर बेस फेसवॉश का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चेहरे की गंदगी साफ हो जाती है.

कोरियन महिलाएं नींबू पानी का खूब इस्तेमाल करती हैं.

धूप में जाने से पहले कोरियन महिलाएं सनस्क्रीन लगती हैं, जो उनकी त्वचा को बचाता है और एजिंग को रोकता है.

कोरियन महिलाएं नियमित रूप से फेस मास्क लगाती हैं, जिससे उनकी त्वचा की रेडियेंस बनी रहती है.

कोरियन महिलाएं अपने चेहरे को साफ करने के बाद अपनी स्किन मॉइश्चराइज जरूर करती हैं.

कोरियन महिलाओं की तरह आप भी अपने स्किन पर डे और नाईट क्रीम का प्रयोग करिए.

