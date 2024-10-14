करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं नीता अंबानी के ट्रेंडिंग ब्लाउज डिजाइन
Ankita Kumari
| Oct 14, 2024
नीता अंबानी की साड़ियों की तरह उनके ब्लाउज के डिजाइन भी बहुत खूबसूरत होते हैं.
नीता अंबानी के डिजाइनर ब्लाउज को आप करवा चौथ के लिए कॉपी कर सकती हैं.
नीता अंबानी का बोट नेक ब्लाउज डिजाइन करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
नीता अंबानी की तरह आप भी हाफ स्लीव ब्लाउज बनवा सकती हैं.
नीता अंबानी के फुल स्लीव ब्लाउज हैवी साड़ी लुक के लिए बेस्ट है.
नीता अंबानी के इस ब्लाउज के जरिए आप खुद के लुक को रॉयल टच दे सकती हैं.
किसी भी फेस्टिवल पर आप नीता अंबानी की तरह एल्बो स्लीव ब्लाउज पहन सकती हैं.
आप लाइट वेट साड़ी के साथ नीता अंबानी की तरह प्लेन ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं.
नीता अंबानी के इस ब्लाउज डिजाइन को आप प्लैन साड़ी के साथ बनवा सकती हैं.
