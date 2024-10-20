करवा चौथ पर लें जाह्नवी कपूर के साड़ी कलेक्शन से मदद
Shashikant Mishra
| Oct 20, 2024
जाह्नवी कपूर की तरह आप नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की प्रिंटेड साड़ी भी आप पहन सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की ये खास तरह की साड़ी भी आप ट्राई कर सकती हैं.
जाह्नवी कपूर की रेड कलर की साड़ी भी आप पर खूबसूरत दिखने वाली हैं.
जाह्नवी कपूर की तरह ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी आपके करवा चौथ को खास बना देगी.
जाह्नवी कपूर की ग्रीन कलर की साड़ी आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगी.
जाह्नवी कपूर की शिमरी साड़ी को भी आप ट्राई कर सकती हैं.
जाह्नवी कपूर के जैसी गोल्डन कलर की साड़ी आप पर खूब जचेगी.
जाह्नवी कपूर की ये साड़ी भी आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगी.
