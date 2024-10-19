पति को रिझाना है तो करवाचौथ पर पहनें विद्या बालन के जैसी साड़ी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

विद्या बालन की तरह ये ब्लैक साड़ी आप पर खूब जचने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन एक से बढ़कर एक साड़ी पहने नजर आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की साड़ी कलेक्शन से करवा चौथ के लिए हेल्प ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन अक्सर अलग-अलग तरह की साड़ी में नजर आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की तरह साड़ी पहनकर पति में दिल में उतर जाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन के जैसी रेड कलर की साड़ी पहनते ही छा जाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की ये साड़ी आपकी खूबसूरती बढ़ा देगी.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की साड़ी आपका चेहरा खिला देगी.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की पोल्का डॉट साड़ी आपको जरूर पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Crime Thrillers: प्राइम वीडियो पर बार-बार देखी जाती हैं ये क्राइम वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.