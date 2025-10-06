शादी के बाद है पहला करवा चौथ, तो आलिया भट्ट की तरह पहने हैवी साड़ी, पतिदेव खुद उतारने लगेंगे नजर
Masummba Chaurasia
Oct 06, 2025
शादी के बाद है पहला करवा चौथ, तो आलिया भट्ट की तरह पहने हैवी साड़ी, पतिदेव खुद उतारने लगेंगे नजर
अगर शादी के बाद यह आपका पहला करवा चौथ है, तो एक्ट्रेस आलिया भट्ट के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने पतिदेव का दिल जीत सकती हैं.
आलिया भट्ट अकसर अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में क्लासी और ग्रेसफुल दिखती हैं, और उनका हैवी साड़ी लुक इस खास मौके के लिए परफेक्ट है.
करवा चौथ पर आप आलिया की तरह इस ग्लैमरस गोल्डन डार्क पिंक सिल्क की हैवी वर्क वाली साड़ी चुन सकती हैं.
यह रंग आपको एक रॉयल और एलिगेंट बहू का लुक देगा, जो ट्रेडिशनल लाल से हटकर भी होगा.
साड़ी पर बारीक जरी वर्क जो भारी लेकिन सोबर दिखे और मेकअप को मिनिमल और ग्लोइंग रखें.
ज्वेलरी में स्टेटमेंट ईयररिंग्स या चोकर पहनें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर लगाकर अपने लुक को कंप्लीट करें.
ये स्टाइल आपके पहले करवा चौथ को यादगार बना देगा, आपकी खूबसूरती देख आपके पतिदेव खुद आप पर से नजरें नहीं हटा पाएंगे.
