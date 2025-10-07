करवा चौथ पर भाग्यश्री की तरह पहनें ये रॉयल रेड साड़ी, देखते ही रह जाएंगे पतिदेव जी!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2025

करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिन के लिए खास होता है और इस दिन का लुक भी उतना ही खास होना चाहिए.

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की ये रॉयल रेड सिल्क साड़ी दे रही है परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स.

गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पर गोल्डन जरी का काम इसे और रिच बना रहा है.

मिनिमल मेकअप, डीप मरून लिपस्टिक और गजरे से सजा बन इसे पूरा ट्रेडिशनल टच दे रहा है.

हैवी टेम्पल जूलरी और बिंदी के साथ यह लुक क्लासिक और टाइमलेस नजर आ रहा है.

करवा चौथ की पूजा या शाम की रस्मों में यह साड़ी आपको क्वीन जैसा एहसास दिलाएगी.

अगर आप भी ग्रेस और एलिगेंस के बीच बैलेंस चाहती हैं, तो यह लुक बेस्ट इंस्पिरेशन है.

तो इस करवा चौथ पर भाग्यश्री की तरह आपभी रेड साड़ी पहनें और सईंया जी को दीवाना बना दें.

