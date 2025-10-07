करवा चौथ पर अपनाएं शिवांगी जोशी जैसा साउथ इंडियन लुक, ट्रेडिशनल के साथ मिलेगा रॉयल टच

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 07, 2025

करवा चौथ पर अगर चाहती हैं कुछ हटकर और एलीगेंट लुक, तो शिवांगी जोशी का ये साउथ इंडियन लुक परफेक्ट रहेगा.

रेड सिल्क साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी का ये कॉम्बिनेशन हर सुहागन को ट्रेडिशनल टच देगा.

माथे पर माथापट्टी और झुमके शिवांगी के लुक को रॉयल फिनिश दे रहे हैं.

बालों में लगा गजर शिवांगी इस साउथ इंडियन लुक का ग्रेस और बढ़ा रहा है.

मिनिमल मेकअप और न्यूड लिपस्टिक से चेहरा लग रहा है नैचुरली ग्लोइंग.

गोल्ड बैंगल्स और हेवी नेकलेस लुक में दे रहे हैं साउथ इंडियन ब्राइडल वाइब.

अगर आप भी करवा चौथ पर ट्रेडिशनल और क्लासी दिखना चाहती हैं, तो ये स्टाइल जरूर ट्राई करें.

शिवांगी का ये लुक हर महिला के लिए इंस्पिरेशन है जो एलिगेंस के साथ और ग्रेसफुल बनाएगा.

