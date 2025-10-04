Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं नई नवेली दुल्हन, ट्राई करें जाह्नवी कपूर का यह लाल ट्रेंडी लहंगा डिजाइन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2025

करवा चौथ पर लाल रंग पहनने को शुभ माना जाता है. जाह्नवी कपूर का यह गहरे लाल रंग का लहंगा ट्रडिशन और ट्रेंड दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

लहंगे के साथ उनका हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज फेस्टिव ड्रेसिंग के लिए आइडियल इंस्पिरेशन है, जिसे आप करवा चौथ पर ट्राई कर सकती हैं.

लहंगे पर गोल्डन वर्क फेस्टिव टच देता है. करवा चौथ जैसे त्यौहार पर गोल्डन डिटेलिंग आउटफिट को और भी रॉयल बना देता है.

जाह्नवी ने ट्रेडिशनल झुमके, चूड़ियां और मांगटीका पहना. करवा चौथ पर आप भी इसी तरह का सोलह श्रृंगार कर बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं.

उन्होंने लाइट मेकअप और न्यूड टोन चुना, जो आउटफिट को और भी फ्लॉन्ट कर रहा है. करवा चौथ के लंबे व्रत में यह मेकअप लुक फ्रेश फिल देगा.

स्ट्रेट ओपन हेयर करवा चौथ के लिए एक सिंपल और एलीगेंट हेयरस्टाइल ऑप्शन है, जो साड़ी या लहंगे दोनों के साथ मैच करता है, तो आप ये ट्राई कर सकती हैं.

जाह्नवी का यह लुक मॉडर्न कट ब्लाउज और ट्रेडिशनल लहंगे का कमाल है. करवा चौथ पर आप इसे अपनाकर भीड़ से अलग दिख सकती हैं.

जाह्नवी कपूर का यह लुक सिर्फ करवा चौथ के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी फेस्टिवल या वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है,

