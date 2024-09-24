81 साल में भी अमिताभ बच्चन दिखते हैं फिट, लेते हैं खास डाइट
बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 81 साल के हो गए हैं।
इतनी उम्र होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन फिट दिखते हैं।
अमिताभ बच्चन अपनी डायट को लेकर काफी सीरियस रहते हैं।
अमिताभ सुबह वर्क आउट करने के बाद तुलसी के पत्ते खाते हैं।
अमिताभ अपने नाश्ते में प्रोटीन शेक, बादाम, नारियल पानी, दलिया, खजूर और आंवला खाते हैं।
लंच में अमिताभ बच्चन दाल-सब्जी और रोटी खाते हैं।
रात के खाने में अमिताभ को हल्का खाना पसंद है।
डिनर में अमिताभ हल्का सूप या फिर पनीर की भुर्जी खाते हैं।
अमिताभ चाय, कॉफी, नॉन-वेज, शराब वगेरा अवॉयड करते हैं।
