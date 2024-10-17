कीर्ति सुरेश का साड़ी लुक है फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट

कीर्ति सुरेश का साड़ी लुक है फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
कीर्ति सुरेश ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश एक से बढ़कर एक साड़ियां पहनती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लू साड़ी लुक में कीर्ति सुरेश की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
येलो साड़ी में कीर्ति सुरेश काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
गोल्डन साड़ी के साथ कीर्ति सुरेश ने गोल्ड की ज्वेलरी कैरी की हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्ति सुरेश ने ब्लू साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्ति सुरेश का ब्लैक और व्हाइट साड़ी लुक ग्लैमरस लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्ति सुरेश के इस ऑफ व्हाइट साड़ी को आप फेस्टिव सीजन में पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्ति सुरेश की ये लाइट वेट साड़ी उनके लुक में चार-चांद लगा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शीशे की तरह चमक उठेगा चेहरा, आज ही अपनाएं ये कोरियन ब्यूटी टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.