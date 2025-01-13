श्वेता तिवारी को खूब पसंद है ये देसी चीज, इंटरव्यू में खोला था अपने हुस्न का राज
Bollywood Staff
| Jan 13, 2025
इंटरनेट पर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की उम्र 44 साल हैं.
लेकिन श्वेता की फिटनेस और खूबसूरती देख उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है.
श्वेता का फिगर और फिटनेस देखकर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि इनकी उम्र 44 साल है.
बता दें कि एक पुराने इंटरव्यू में श्वेता ने अपनी डाइट के बारे में बताया था.इस इंटरव्यू में श्वेता ने अपनी फिटनेस पर भी बात की थी.
श्वेता हेल्दी रहने के लिए वो योग के साथ ही एक प्रॉपर डाइट फॉलो करती हैं.
श्वेता पानी भरपूर पीती है. इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है. भरपूर पानी से स्किन भी ग्लोइंग बनती है.
श्वेता ने अपने इसी इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है.
खिचड़ी स्वास्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है.
श्वेता मौसमी फल और सब्जियां भी खूब पसंद करती हैं.
