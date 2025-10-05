Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर खुशी दुबे की तरह ट्रई करें रेड लुक, अप्सरा की तरह जचेगा यह स्टाइल, पति की अटक जाएंगी नजरें

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 05, 2025

खुशी दुबे ने रेड कलर की साड़ी पहनकर दिल जीत लिया. इस पारंपरिक रंग ने उनके लुक में ग्रेस और पैशन दोनों जोड़ दिए.

उनका डीप नेक सीक्विन ब्लाउज पूरे लुक में मॉडर्न टच दे रहा है, जिससे ट्रेडिशनल और ग्लैम का परफेक्ट बैलेंस बनता दिख रहा.

जड़ाऊ झुमके, गोल्ड बैंगल्स और हाथों में चूड़ा... खुशी का हर ऐक्सेसरी करवाचौथ के लिए है परफेक्ट ऑप्शन.

सिंपल रेड बिंदी और माथे पर सिंदूर ने उनके पूरे लुक को कंप्लीट किया, जो हर नई नवेली दुल्हन के करवाचौथ ड्रीम जैसा है.

उन्होंने हेवी मेकअप की जगह नैचुरल लुक चुना सॉफ्ट आईशैडो, न्यूड लिप्स और लाइट हाइलाइटर ने चेहरे की ग्लो बढ़ा दी.

खुले बालों में हल्के वेव्स और साइड पार्टिंग ने उन्हें और भी ग्रेसफुल बना दिया. यह लुक आसानी से घर पर भी अपनाया जा सकता है.

करवाचौथ पर तो अगर आप भी कुछ लाल ट्रेडिशनल पहनने का सोच रहीं हैं, तो खुशी दुबे का ये रेड लुक बेहतर ऑप्शन है.

