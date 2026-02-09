सोनम कपूर की गोदभराई में साड़ी पहन पहुंचीं खुशी कपूर, फैंस की टिकी निगाहें

सोनम कपूर दूसरी मां बनने वाली हैं. उनके गोदभराई के कार्यक्रम में कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की.

एक्ट्रेस के इस फंक्शन में फिल्मी दुनिया से जुड़े सितारों के अलावा फैमिली मेंबर्स भी पहुंचे थे.

सोनम कपूर की कजिन और एक्ट्रेस खुशी कपूर भी बड़ी बहन की खुशियों में शामिल हुईं.

खुशी कपूर ने व्हाइट और येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पैप्स को पोज दिए.

सोनम कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर साड़ी पहनकर काफी अच्छी लग रही थी.

खुशी कपूर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं.

बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की प्यारी स्माइल फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

