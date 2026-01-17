पार्टी में जाने का है प्लान, खुशी मुखर्जी के इन आउटफिट से ले सकती हैं आइडिया
Shashikant Mishra
| Jan 17, 2026
एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी इन दिनों क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं.
खुशी मुखर्जी अक्सर अपने खास तरह के ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं.
खुशी मुखर्जी को हद से ज्यादा बोल्ड ड्रेस पहनने पर कई बार ट्रोल भी किया जाता है.
खुशी मुखर्जी ने वेस्टर्न आउटफिट पहनकर अपने कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं.
एक्ट्रेस ने अलग-अलग तरह के वेस्टर्न ड्रेस में फोटोशूट करवाया और वह खूबसूरत नजर आई हैं.
खुशी मुखर्जी के फैंस ने उनकी इन तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी किए.
एक्ट्रेस की फीमेल फैंस उनकी इन वेस्टर्न आउटफिट से पार्टी में पहनने के लिए आइडिया ले सकती हैं.
