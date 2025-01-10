Kiara Advani समेत इन 9 हसीनाओं के Winter looks देखकर अटकेंगी आपकी सासें, आज ही करें Style
| Jan 10, 2025
कियारा आडवाणी की तरह आप भी इस तरह से विंटर में स्वीट एंड सिंपल लुक कैरी कर सकती हैं.
आलिया भट्ट का ये मल्टीकलर स्वेटर यंग गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं.
विंटर में स्टाइलिश दिखने के लिए सुहाना खान का ये व्हाइट को-एड सेट बेस्ट रहेगा.
कैटरीना कैफ का ये ब्लू कैजुअल और क्यूट स्वेटर भी आप पर क्या खूब जंचेगा.
प्रियंका चोपड़ा की तरह आप भी अपने विंटर लुक को स्टाइलिश बना सकते हैं.
जाह्नवी कपूर अपने इस विंटर आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आप भी ट्राई करें.
अनन्या पांडे की तरह अगर आप भी बोल्ड कलर्स की शौकीन हैं, तो यह ग्रीन स्वेटर अपने शॉपिंग कार्ट में एड कर लें.
रश्मिका मंदाना इस ब्लैक स्टाइलिश ओवरकोट में काफी ग्लैमरस लग रही हैं.
मोनी रॉय ने अपने इस विंटर आउटफिट से फैंस के होश उड़ा दिए हैं.
