Kiara Advani समेत इन 9 हसीनाओं के Winter looks देखकर अटकेंगी आपकी सासें, आज ही करें Style

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

कियारा आडवाणी की तरह आप भी इस तरह से विंटर में स्वीट एंड सिंपल लुक कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट का ये मल्टीकलर स्वेटर यंग गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विंटर में स्टाइलिश दिखने के लिए सुहाना खान का ये व्हाइट को-एड सेट बेस्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

कैटरीना कैफ का ये ब्लू कैजुअल और क्यूट स्वेटर भी आप पर क्या खूब जंचेगा.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा की तरह आप भी अपने विंटर लुक को स्टाइलिश बना सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर अपने इस विंटर आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आप भी ट्राई करें.

Source: Bollywoodlife.com

अनन्या पांडे की तरह अगर आप भी बोल्ड कलर्स की शौकीन हैं, तो यह ग्रीन स्वेटर अपने शॉपिंग कार्ट में एड कर लें.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना इस ब्लैक स्टाइलिश ओवरकोट में काफी ग्लैमरस लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनी रॉय ने अपने इस विंटर आउटफिट से फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shah Rukh Khan, Alia Bhatt समेत इन स्टार्स ने फिल्म में किया था Grey रोल, देखकर फैंस को लगा था झटका

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.